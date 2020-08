Un paese quasi perfetto: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv (Di martedì 25 agosto 2020) La prima serata del martedì si apre all’insegna del buonumore divertimento con Un paese quasi perfetto. La commedia del 2016, in onda stasera 25 agosto 2020 dalle 21:25 su Rai1, è stata scritta e diretta da Massimo Gaudioso, sceneggiatore, attore e regista italiano che ha lavorato dietro la macchina da presa in Il caricatore e La vita è una sola. Lo spassoso lungometraggio, trasposizione cinematografica del film francese a Village presque parfait, a sua volta remake dell’opera canadese La grande seduzione, si è avvalso delle musiche di Santi Pulvirenti, della fotografia di Gogò Bianchi mentre il montaggio è stato affidato a Fabio Nunziata. Ma vediamo insieme la sinossi di Un paese quasi ... Leggi su termometropolitico

