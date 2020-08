Un drone vide il corpo di Viviana già il 4 agosto. Oggi l'autopsia su Gioele (Di martedì 25 agosto 2020) Dall’esame dei fotogrammi iniziato già il 20 agosto, “dopo una prima elaborazione ed ingrandimento” il consulente ha verificato che già alle ore 10,15 circa del mattino del 4 agosto, era visibile ai piedi del traliccio il corpo di Viviana Parisi, verosimilmente nella identica posizione in cui qualche giorno dopo veniva ritrovato”. Lo spiega in una nota la procura di Patti che indaga sulla morte di Viviana Parisi, sparita il 3 agosto e trovata davanti a un traliccio l′8 agosto.Il riferimento è al materiale “che non faceva parte degli atti del procedimento” e che è stato trasmesso al consulente “dagli organi competenti”, i vigili del fuoco, in data 18 e 19 ... Leggi su huffingtonpost

dal nostro inviato PATTI (MESSINA) — Un volo con il drone che potrebbe lasciare un segno. È solo l’ultimo contraccolpo di una storia drammatica, che non sembra trovare la parola fine. Ecco il punto: i ...

