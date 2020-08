Ultime Notizie Roma del 25-08-2020 ore 07:10 (Di martedì 25 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale martedì 25 agosto sono stati meno di 1000 i contagi da virus di ieri in Italia se pur a fronte di 21000 tamponi mentre nuovi focolai si fanno strada in Francia e Spagna Gazza torno da un totale di 48 ore dopo l’allarme in un campo profughi uno studio dell’università di Hong Kong documenti il primo caso di una persona di 33 anni infettata una seconda volta a distanza di pochi mesi in Francia 100 turisti che frequentavano una spiaggia per nudisti sono risultati positivi al virus in serata Berlino annuncia l’inclusione di Parigi della Provenza tra le zone a rischio per andare in Germania serviranno testa e quarantena in Spagna tra venerdì e domenica 20.000 contagi il Perù supera i 600 mila casi dubbi della M S sull’efficacia del plasma il ministro per il sud Giuseppe Provenzano sarà ... Leggi su romadailynews

Il Canton Zurigo ha deciso che da giovedì sarà obbligatorio indossare la mascherina nei negozi. Inoltre, i ristoratori dovranno raccogliere i dati dei loro clienti e nelle discoteche saranno ammesse a ...

Il timore che la crescita dei contagi possa compromettere la riapertura delle scuole, le polemiche sul ritardo nella consegna dei banchi monoposto e sulla predisposizione, da parte di alcuni enti loca ...

