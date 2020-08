Ufficiale: Venezia, arriva Ferrarini dalla Fiorentina (Di martedì 25 agosto 2020) Il Venezia ha comunicato ufficialmente l’arrivo, in prestito per una stagione, del terzino destro classe 2000 Gabriele Ferrarini. Questo l’annuncio del club su Twitter:”Benvenuto Gabriele! Il Venezia FC comunica è stato sottoscritto l’accordo con la Fiorentina per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale del ventenne terzino destro Gabriele Ferrarini”. Foto: Twitter Venezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

