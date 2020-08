Ufficiale: Valencia, Rodrigo passa al Leeds (Di mercoledì 26 agosto 2020) Adesso è Ufficiale il passaggio di Rodrigo dal Valencia al Leeds di Radrizzani. Questa la nota del club spagnolo: “Il Valencia ha raggiunto un principio di accordo con il Leeds per il trasferimento del calciatore Rodrigo Moreno, a scapito dell’espletamento di tutta la documentazione e delle altre formalità e del superamento della visita medica obbligatoria.” COMUNICADO OFICIAL: https://t.co/TvuRAz9Mt2 El @Valenciacf ha alcanzado un principio de acuerdo con el @LUFC para el traspaso del futbolista Rodrigo Moreno, a expensas de completar toda la documentación y demás formalidades y de superar el preceptivo reconocimiento médico. — Valencia CF ... Leggi su alfredopedulla

