Ufficiale: il Monopoli acquista Álvaro Montero Fernandez (Di martedì 25 agosto 2020) Il Monopoli comunica l’acquisto dell’attaccante spagnolo Álvaro Montero Fernandez. “La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Álvaro Montero Fernandez fino al 30 giugno 2021, con opzione al 2022. Il centravanti spagnolo classe ’89, nella sua carriera vanta 204 presenze e 50 gol nel suo Paese d’origine, con le maglie di Saragozza II, Alcalà, Zamora, Real Jaen, Cartagena, Almeria II, Burgos, Lealtad e Marbella. Nell’ultima stagione, la prima in Italia, ha collezionato 28 presenze e 9 reti con il Bisceglie. L’attaccante ha raggiunto la squadra nel ritiro di Villa D’Agri e oggi svolgerà il suo primo allenamento con i biancoverdi”. Bienvenidos ... Leggi su alfredopedulla

Pronti, partenza, via! Martedì 1 settembre si apre ufficialmente la campagna trasferimenti, che si chiuderà alle ore 20 di lunedì 5 ottobre.