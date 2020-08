UEFA Youth League: oggi la finale tra Benfica-Real Madrid (Di martedì 25 agosto 2020) Ultimo trofeo UEFA di questa stagione per i club europei. oggi pomeriggio la finale di Youth League tra Benfica e Real Madrid al Colvoray Sports Centre di Nyon. Nessuna delle due squadre ha mai vinto il torneo, arrivato alla settima edizione. Foto: Sito Ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

