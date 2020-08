UEFA Youth League, il Real Madrid campione d’Europa (Di martedì 25 agosto 2020) E’ il Real Madrid ad alzare la UEFA Youth League che ha battuto questo pomeriggio i pari età del Benfica. Prima Pablo e dopo l’autogol di Jocu mandano gli spagnoli sul doppio vantaggio. Nel secondo tempo per i portoghesi è Ramos ad accorciare le distanze, poi Gutierrez riporta i Blancos sul doppio vantaggio. Al 58′ ancora il Benfica ad accorciare le distanze con il solito Ramos ma il Real Madrid non molla e festeggia il trofeo europeo insieme al tecnico Raul, ex bandiera madrilena. ¡QUÉ MOMENTO! #LaFabrica #HalaMadrid pic.twitter.com/GasPddIwap — Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) August 25, 2020 Foto: twitter Real ... Leggi su alfredopedulla

