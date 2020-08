UEFA Nations League, i convocati del Belgio di Martinez: presente Lukaku (Di martedì 25 agosto 2020) Il ritorno in campo delle Nazionali si avvicina sempre più. Nella prima settimana di settembre, infatti, prenderà il via la seconda edizione della UEFA Nations League, che vedrà anche il Belgio tra le principali protagoniste. In vista dei prossimi due impegni, il 5 settembre in trasferta contro la Danimarca e l’8 settembre in casa contro l’Islanda, il ct del Belgio Roberto Martinez ha diramato la lista dei convocati, tra i quali figura anche l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku. Il numero 9 nerazzurro ha appena concluso la sua stagione con la finale di Europa League, ma Martinez ha deciso di non fare a meno di lui, portandolo con sé per l’avvio di questa nuova ... Leggi su sportface

Robin Gosens convocato dalla Germania. È la novità di Löw per la UEFA Nations League
I convocati di Southgate per le partite di UEFA Nations League contro Islanda e Danimarca. Prima storica chiamata per…

Ansu Fati, il Manchester United pronto a pagare 170 milioni al Barcellona per il 17enne fenomeno

Capitolo Messi a parte, uno degli appuntamenti in agenda per i dirigenti del Barcellona riguarda il rinnovo di Ansu Fati, il 17enne gioiellino che, a partire dalla prossima stagione, diventerà un gioc ...

La Supercoppa Europea si giocherà con il pubblico: sarà riempito il 30% dello stadio

La Supercoppa Europa del prossimo 24 settembre a Budapest, tra Siviglia e Bayern Monaco, si giocherà con il pubblico. Lo ha annunciato la Uefa: "Il Comitato Esecutivo Uefa ha approvato oggi che la Sup ...

