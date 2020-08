“Trump perderà”: Lichtman, lo storico che le ha azzeccate tutte (Di martedì 25 agosto 2020) Gli storici studiano il passato, Allan Lichtman predice il futuro. Dal 1984 anno della seconda vittoria di Ronald Reagan, al 2016, quando Lichtman fu l'unico a predire l'elezione di Donald Trump: il professore emerito di storia alla American University di Washington non ha sbagliato una elezione presidenziale. Merito del sistema che elaborò con un sismologo russo: tredici chiavi, ovvero tredici domande cui rispondere vero o falso; se almeno sei sono false, la via della Casa Bianca è sbarrata.Per il 2020 gli indici sono chiari: Donald Trump non può essere rieletto. Colpito dalla pandemia, non ha capito che bisogna saper governare non fare solo campagna. Sentiamo Lichtman: "Di fronte a queste sfide non le ha affrontate ma è tornato al programma del 2016: parlare, parlare. Il risultato è un disastro, e ... Leggi su ilfogliettone

