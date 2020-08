Trump boicotta le Poste in vista del voto di novembre: tre Stati contro i tagli. “Sono incostituzionali” (Di martedì 25 agosto 2020) “Le Poste americane sono nel caos” a causa di scelte “su larga scala” che da agenzia indipendente le hanno ridotte e un “football set” politico per “minare le elezioni federali“. Letitia James, procuratore generale dello Stato di New York, usa parole di fuoco nelle 64 pagine della causa federale contro i cambiamenti del servizio postale americano, definendoli “incostituzionali”. Usps (United States postal service), gravato da un debito di oltre 160 miliardi di dollari, è da mesi oggetto degli attacchi del presidente Donald Trump che vuole boicottare il ricorso al voto via posta, più che mai necessario nell’anno della pandemia, perché teme che l’allargamento della base elettorale – soprattutto a neri e ... Leggi su ilfattoquotidiano

