Trump apre la convention repubblicana: "Perdiamo solo con i brogli" (Di martedì 25 agosto 2020) La convention repubblicana si è aperta nell'unico modo possibile, con l'incoronazione di Donald Trump a candidato ufficiale del Grand Old Party alla Casa Bianca. E davanti ai delegati dei vari Stati che hanno ufficialmente nominato Trump, il presidente non ha voluto far mancare nessuno dei suoi grandi classici: da "Sleepy Joe" agli attacchi a Obama, passando per la demonizzazione del voto per posta e il presunto Spygate, fino a terminare con il suo nuovo grande classico: il fatto che può perdere solo con i brogli. LEGGI ANCHE > Il politologo Norpoth: "Trump prenderà il 91% per colpa di Biden"

aschezky : RT @repubblica: Trump a sorpresa apre la convention repubblicana: 'Vinceremo se non ci saranno brogli' [aggiornamento delle 00:24] https://… - repubblica : Trump a sorpresa apre la convention repubblicana: 'Vinceremo se non ci saranno brogli' [aggiornamento delle 00:24] - iltirreno : I democratici per vincere le elezioni avrebbero bisogno di 'rubare milioni di voti': lo ha detto il presidente Usa… - ilriformista : “La Cina controllerà il nostro Paese se Biden vince” - mittdolcino : @Marflo66036248 No, da novembre a febbraio 2021 si apre una finestra unica, infatti ormai i Dem puntano ad una scon… -