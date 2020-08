Trump alla convention Usa 2020: «I dem vogliono rubare le elezioni». L’assalto repubblicano contro la «minaccia socialista» di Biden-Harris (Di martedì 25 agosto 2020) «vogliono rubare le elezioni. Se Biden fosse eletto, la Cina controllerà il Paese. L’unico modo in cui possono vincere è se le elezioni sono truccate». Donald Trump non si risparmia e spara tutte le cartucce a sua disposizione durante la convention repubblicana di Charlotte, in North Carolina, in cui si è presentato a sorpresa. «Mi dispiace moltissimo per l’assenza del pubblico», ha detto nel discorso di inaugurazione. «Eravamo pronti a ospitare 19mila persone ma a causa del lockdown non è stato possibile». I presenti si sono alzati in piedi per una standing ovation, mentre i delegati urlavano: «Altri 4 anni!». August 24, 2020 Il ... Leggi su open.online

repubblica : Trump, gli audio rubati alla sorella: 'Donald è crudele, bugiardo e privo di principi' [aggiornamento delle 08:58] - HuffPostItalia : Gli audio rubati alla sorella di Trump. 'Donald è crudele, bugiardo, senza principi' - Agenzia_Ansa : Usa 2020: Trump: 'Attenti al voto per posta, i dem ci spiano'. Il presidente uscente accoglie la nomination repubbl… - giannettimarco : RT @ilmessaggeroit: Convention repubblicana, Trump junior: «Gli Stati Uniti non sono razzisti, poliziotti eroi, non consegnate il paese all… - AnCatDubh8 : RT @TizianaFerrario: “ Dobbiamo stare molto attenti” Ecco come un presidente aizza il suo elettorato preparando il terreno per una contest… -