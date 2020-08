Treviso è tra le province con il più alto tasso di casi di Coronavirus in Italia (Di martedì 25 agosto 2020) La provincia di Treviso è tra quelle con il più alto tasso di casi positivi al Coronavirus in Italia, con 730 persone attualmente infette, 22 pazienti morti dall’inizio dell’epidemia e 2.645 guariti. Stando all’ultimo bollettino della Regione Veneto, diffuso ieri, lunedì 24 agosto, dei nuovi casi positivi registrati in Regione in 24 ore, 146, 84 sono emersi nella Marca, il che porta il bilancio dei casi nella provincia di Treviso a 730. Al momento sono dieci le persone ricoverate, ma nessuno in terapia intensiva. Sono invece più di 1.400 i pazienti in isolamento domiciliare, di cui cinque con sintomatologia, un numero che corrisponde a oltre la metà dei ... Leggi su tpi

