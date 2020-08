Travolge uomo e lo lascia a terra sanguinante: fermato pirata della strada (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPortici (Na) – “Nel pomeriggio di ieri, un mio collaboratore nonché caro amico, Carlo Algamage, si è purtroppo imbattuto in un pirata della strada. Carlo stava attraversando via Diaz quando un’auto l’ha travolto, lasciandolo ferito e sanguinante sull’asfalto. Soccorso immediatamente dai passanti è stato trasportato all’Ospedale del Mare e, per fortuna, le conseguenze dell’incidente non hanno destato preoccupazione ai medici che l’hanno visitato poco dopo. Appreso del grave episodio, dopo essermi accertato delle condizioni di Carlo, ho subito attivato la polizia municipale per rintracciare il responsabile. L’identificazione del conducente dell’auto è avvenuta poco dopo, resa così ... Leggi su anteprima24

