Trasporti, arrivano i rimborsi degli abbonamenti di Unico Campania (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Buone notizie per viaggiatori e pendolari napoletani. Il Consorzio Unico Campania ha iniziato ad erogare i rimborsi degli abbonamenti mensili inutilizzati durante il periodo del lockdown causato dalla diffusione del coronavirus. Da oggi è possibile procedere alla ricarica dei mesi di prolungamento richiesti con la procedura online Covid. Le pratiche ancora in lavorazione saranno valutate entro metà settembre e si potrà procedere a caricare il prolungamento dal 25 settembre. Il termine ultimo per richiedere il rimborso Covid è fissato al 31 agosto 2020. Da oggi i possessori di abbonamenti su smart card elettronica possono recarsi presso le postazioni indicate sul sito del Consorzio per prolungare la scadenza del ... Leggi su anteprima24

La crescita dei contagi significa incertezza per l'apertura dell'anno scolastico. E se si delineasse lo scenario più catastrofico, cioè un rinvio o una ripresa delle lezioni in remoto, la maggioranza ...

Covid-19: postazioni per screening all’Autostazione di Bologna

Sarà operativo da domani, 26 agosto, all'interno dell'Autostazione di Bologna un nuovo punto dell'Az ...

La crescita dei contagi significa incertezza per l'apertura dell'anno scolastico. E se si delineasse lo scenario più catastrofico, cioè un rinvio o una ripresa delle lezioni in remoto, la maggioranza ...