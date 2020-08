Trasparenza, no grazie. L’ultima di Arcuri: il mistero dei bandi per l’emergenza Covid (Di martedì 25 agosto 2020) Era l’inizio di aprile quando il commissario straordinario del governo all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, prometteva urbi et orbi – in nome della Trasparenza – di pubblicare quanto prima tutti i dati sugli acquisti effettuati durante l’emergenza. La classica zappa sui piedi, insomma. Perché si sarebbe trattato di rendere pubblici i fornitori, le quantità, gli sconti e, soprattutto, le modalità di ingaggio dei fornitori. A distanza di oltre 2 mesi e mezzo da quelle dichiarazioni, però, ancora non si è visto nulla. E così, ad accendere una luce sulla questione ci pensa openpolis.it, che ha deciso di proporre un’istanza di accesso agli atti, chiedendo di rendere pubblici tutti i dati su come vengono spesi i soldi nell’emergenza. Una richiesta sacrosanta, ... Leggi su ilparagone

Mroby68 : RT @giudicialex: @mamabuange Ale sono io ??. Ci siamo sentiti per telefono. Grazie @mamabuange, non lasciare: dai retta solo a quelli sani (… - RobertaM_1965 : RT @giudicialex: @mamabuange Ale sono io ??. Ci siamo sentiti per telefono. Grazie @mamabuange, non lasciare: dai retta solo a quelli sani (… - mamabuange : RT @giudicialex: @mamabuange Ale sono io ??. Ci siamo sentiti per telefono. Grazie @mamabuange, non lasciare: dai retta solo a quelli sani (… - giudicialex : @mamabuange Ale sono io ??. Ci siamo sentiti per telefono. Grazie @mamabuange, non lasciare: dai retta solo a quelli… - opensoldipubb : È basato su fatti reali questo articolo? Grazie #Azzolina Se vengono pagati con #soldipubblici non c’è una questio… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasparenza grazie Elezioni a Legnano, Bertolini replica a Brumana: «Solo un Palio "pubblico" assicura trasparenza LegnanoNews Catanzaro: “Per Belcastro”, il candidato a sindaco Antonio Torchia, “una sfida per il rinnovamento”

Una sfida per il rinnovamento all’insegna della buona amministrazione che, coniugando trasparenza, legalità e partecipazione, renda protagonista la comunità nel sogno di un futuro possibile: uno splen ...

“Per Belcastro”, il candidato a sindaco Torchia: una sfida per il rinnovamento

Una sfida per il rinnovamento all’insegna della buona amministrazione che, coniugando trasparenza, legalità e partecipazione, renda protagonista la comunità nel sogno di un futuro possibile: uno splen ...

Una sfida per il rinnovamento all’insegna della buona amministrazione che, coniugando trasparenza, legalità e partecipazione, renda protagonista la comunità nel sogno di un futuro possibile: uno splen ...Una sfida per il rinnovamento all’insegna della buona amministrazione che, coniugando trasparenza, legalità e partecipazione, renda protagonista la comunità nel sogno di un futuro possibile: uno splen ...