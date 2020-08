Trapani: ladri seriali in trasferta arrestati dalla Polizia (Di martedì 25 agosto 2020) Rubavano le chiavi degli appartamenti dalle autovetture in sosta nelle località di villeggiatura, per poi eseguire furti in città, i due ladri arrestati ieri notte dalla Polizia di Stato di Trapani. I malviventi, residenti a Palermo ed entrambi pregiudicati con precedenti specifici, nelle prime ore della nottata erano soliti recarsi nei parcheggi o sul lungomare,... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : Trapani: ladri seriali in trasferta arrestati dalla Polizia - BeliceIt : Trapani, ladri “pendolari” arrestati dalla polizia - PrimaStampa_eu : Trapani, arrestati ladri seriali: rubavano chiavi di casa dalle auto parcheggiate nelle zone di villeggiatura per s… - AlqamahPost : Arrestati ladri seriali a Trapani: rubavano le chiavi di abitazioni ... - - MarsalaNews : Sulla bretella #Marsala-Birgi, arrestati due ladri palermitani in trasferta #BREAKINGNEWS #CRONACA #CRONACALOCALE… -