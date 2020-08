"Tra qualche ora vado dai magistrati". Musumeci sfida il governo: qui crolla tutto (Di martedì 25 agosto 2020) Nello Musumeci non arretra: "Il governo centrale, che ha avuto notificato il provvedimento, non ha ritenuto di dover dare disposizione alle forze dell'ordine e, quindi, alle prefetture per potere sgomberare i centri di accoglienza in Sicilia ma al tempo stesso entro le 48 ore non ha provveduto a impugnare l'ordinanza", spiega il governatore della Regione Sicilia alle prese con l'emergenza sbarchi. "Significa che ci troviamo di fronte a una palese inosservanza, a una palese omissione perché le precedenti due ordinanze in materia sanitaria le prefetture le avevano regolarmente osservate. È chiaro - continua intervenendo ai microfoni di Skytg24 - che tra qualche ora ci rivolgeremo alla magistratura ed è triste constatare come due articolazioni dello Stato, governo centrale e regionale, ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Tra qualche Nello Musumeci contro il governo: "Tra qualche ora vado dai magistrati, perché i centri di accoglienza non sono stati sgomberati" Liberoquotidiano.it Patrizia De Blanck: “Al GF Vip per sfuggire a mia figlia, ho chiesto stanza e bagno privati”

Al Grande Fratello Vip 2020 con una camera da letto e un bagno privati. È quanto Patrizia De Blanck (concorrente che aveva annunciato la partecipazione al programma insieme a Gabriel Garko, notizia sm ...

Meteo: martedì residui temporali, poi ALTA PRESSIONE e CALDO ma potrebbe non durare

SITUAZIONE. Il fronte che lunedì impegna l'Italia con temporali anche forti su alcune regioni si porterà nel corso di martedì verso le regioni meridionali, dando luogo ancora a qualche fenomeno soprat ...

