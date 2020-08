Tour de France 2020 al via il 29 agosto, Roglic e Bernal i favoriti ma tante incognite (Di martedì 25 agosto 2020) Tour de France 2020 – 107° edizione del Tour de France che si disputerà dal 29 agosto al 20 settembre. Si partirà da Nizza per 3470 km fino a Parigi con nove tappe di pianura, tre intermedie, otto di montagna con quattro arrivi in salita e una solo cronometro di 36 km ma con finale in salita … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting

