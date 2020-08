Totti e Ilary Blasi furiosi per la foto di Chanel: “Il lato B di nostra figlia minorenne messo in copertina…” (Di martedì 25 agosto 2020) Francesco Totti e Ilary Blasi furiosi su Instagram: il motivo Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi hanno deciso di dire la loro dopo essere rimasti in silenzio per qualche giorno. In poche parole la coppia non ha per niente digerito lo scatto che mostra la loro secondogenita Chanel , finita nella copertina del noto magazine Gente. La 13enne era stata fotografata in compagnia dell’ex attaccante della Roma al mare, con il volto pixelato, una regola deontologica che viene imposta per le foto che ritraggono minorenni, ma con il lato B in primo piano. Circostanza che ha fatto storcere il naso alla conduttrice di casa Mediaset e allo sportivo giallo-rosso. Ma andiamo a vedere nel ... Leggi su kontrokultura

siamo_la_Roma : ?? ESCLUSIVA SLR ?? Parla #Scala, vicepresidente #Moige ?? 'Solidali e vicini a #Totti e #Ilary. Ecco su cosa verte l… - TommasoChimenti : RT @GiusCandela: Ilary Blasi contro Monica Mosca, direttore di Gente, per l'imbarazzante copertina dedicata alla figlia Chanel. #gente #tot… - LeoWolf1992 : RT @LAROMA24: Minorenni come sex symbol. Totti e Ilary dicono «basta» #AsRoma - angiuoniluigi : RT @Corriere: Chanel in costume, la direttrice: «Amareggiata, ho sempre voluto valorizzare le donne» - postmadonne : RT @onlyluthor: Ilary e Francesco Totti hanno appena postato questo nelle loro storie. -