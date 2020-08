Torino scatenato, arriva anche Vijvoda per Giampaolo (Di martedì 25 agosto 2020) Il mercato del Torino continua ad evolvere, con la società granata che aggiunge un altro tassello alla rosa di Giampaolo, anche lui allenatore arrivato in squadra quest’estate. Torino scatenato! Infatti sono già 3 i nuovi acquisti arrivati per tassellare la rosa, con Vojvoda che va ad aggiungersi a Rodriguez e Linetty. Dopo la brutta e sofferta salvezza della scorsa stagione sembra proprio che quest’anno i granata non vogliano ripetere gli errori del passato e tornare a giocare bene al calcio per far divertire i propri tifosi. L’ACQUISTO DI VOJVODA: In queste ore il Torino ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo terzino destro; si tratta del 25 enne Mergim Vojvoda. Il difensore è kosovaro, ed ... Leggi su sport.periodicodaily

Prosegue la preparazione al Filadelfia dei granata. Il 29 agosto la prima uscita, in amichevole contro il Novara ...

