Tonali Milan, c’è l’offerta ufficiale: sgambetto all’Inter (Di martedì 25 agosto 2020) Sandro Tonali conteso da Inter e Milan: i rossoneri hanno presentato un’offerta ufficiale al Brescia per il centrocampista Il Milan tenta lo sgambetto all’Inter per Sandro Tonali presentando un’offerta ufficiale al Brescia di Massimo Cellino. Come riportato da Sky Sport, il club rossonero ha proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto. Al momento, il Brescia ha detto no e attende un rilancio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

