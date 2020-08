Tiziano Ferro, l’annuncio straziante: “L’hanno ricoverato d’urgenza…” [FOTO] (Di martedì 25 agosto 2020) Grande preoccupazione per Tiziano Ferro: lo sfogo sui social network Nelle ultime ore, attraverso un post condiviso sui suoi canali social, Tiziano Ferro ha fatto sapere ai follower di esser stato colpito da qualcosa di molto drammatico. Un evento che lo ha fatto rimanere sveglio per tutta la notte insieme al marito Victor Allen. A quanto pare, il suo cane che si chiama Beau ha improvvisamente avuto un’emorragia interna ed è stato ricoverato immediatamente in una clinica veterinaria. In quest’ultima il pelosetto è stato prontamente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per cercare di farlo rimanere in vita. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto l’animale e cosa ha scritto il professionista su IG. Il suo cane Beau ha avuto una grave emorragia ... Leggi su kontrokultura

