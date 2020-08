Tiziano Ferro, disperato: “L’hanno ricoverato d’urgenza” (Di martedì 25 agosto 2020) Questo articolo Tiziano Ferro, disperato: “L’hanno ricoverato d’urgenza” . Tiziano Ferro ha avuto modo di dare aggiornamenti riguardanti le condizioni di salute di Beau, il suo amatissimo cane che purtroppo è stato male. Arrivano aggiornamenti molto importanti e per certi versi rassicuranti riguardo alle condizioni di salute di Beau, il cane di Tiziano Ferro e Victor Allen che purtroppo era stato ricoverato d’urgenza nei … Leggi su youmovies

Paesedellanima : RT @sangesnicola: AUGURI BEAU Tiziano Ferro, il dolore del cantante per Beau: “Ricoverato con poche speranze” - goyururinya : RT @AndreaInterNews: A due passi dalla villa in cui sta avvenendo l'incontro tra Zhang, Conte&Co. passa anche Tiziano Ferro, costretto a fe… - AndreaInterNews : A due passi dalla villa in cui sta avvenendo l'incontro tra Zhang, Conte&Co. passa anche Tiziano Ferro, costretto a… - LEBBY4EVER : RT @sangesnicola: AUGURI BEAU Tiziano Ferro, il dolore del cantante per Beau: “Ricoverato con poche speranze” - Ribematverso : Tiziano Ferro - Imbranato ?? ?? -