Ti pago se ti converti all’Islam: la pazza idea del pakistano su TikTok (che sembra funzionare) (Di martedì 25 agosto 2020) convertire all’Islam non tramite messaggi religiosi, violenza fisica o anche psicologica, ma offrendo del denaro. E’ l’idea di un giovane imprenditore pakistano, che sta avendo un certo riscontro sull’ormai popolarissimo social cinese TikTok. Lui si chiama Mian Kashif Zameer Chohadary e in un filmato – dove sfoggia un’imponente catena al collo, ndr – si rivolge ai giovani cristiani, proponendo loro di passare all’Islam in cambio di denaro. “Sto per annunciare un’offerta che non è mai stata lanciata su TikTok. Se un cristiano accetta l’islam, io gli darò 2 lakhs di rupie; se si converte l’intera famiglia all’islam, io darò a lui un milione di rupie. Vi prego, accettate l’islam, che è la ... Leggi su nonsolo.tv

noitre32 : 'SE TI CONVERTI ALL’ISLAM TI PAGO' – TRA IMBECILLI CHE IMPROVVISANO BALLETTI E BIMBIMINKIA.. - bisagnino : “SE TI CONVERTI ALL’ISLAM TI PAGO” – SU 'TIK TOK' SI FA STRADA UN ALTRO FENOMENO: UN PACCHIANO IMPRENDITORE PAKISTA… - _DAGOSPIA_ : 'SE TI CONVERTI ALL’ISLAM TI PAGO' – TRA IMBECILLI CHE IMPROVVISANO BALLETTI E BIMBIMINKIA.. -

Ultime Notizie dalla rete : pago converti I 5 vantaggi principali che le criptovalute portano per il business ma non solo Tiscali.it mian kashif zameer chohadary 1

Un salto di qualità della guerra santa, potremmo anche chiamarlo jihad 2.0, quello che per convertire i nemici di sempre, i cristiani, anziché la violenza fisica o psicologica utilizza il denaro. Per ...

Meno tasse per i lavoratori dipendenti col bonus in busta paga: le istruzioni INPS

Meno tasse per i lavoratori dipendenti e assimilati grazie al bonus in busta paga: dall’INPS arrivano le istruzioni per i datori di lavoro con la circolare n. 96 del 21 agosto. Vediamo a chi spetta il ...

Un salto di qualità della guerra santa, potremmo anche chiamarlo jihad 2.0, quello che per convertire i nemici di sempre, i cristiani, anziché la violenza fisica o psicologica utilizza il denaro. Per ...Meno tasse per i lavoratori dipendenti e assimilati grazie al bonus in busta paga: dall’INPS arrivano le istruzioni per i datori di lavoro con la circolare n. 96 del 21 agosto. Vediamo a chi spetta il ...