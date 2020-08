The Sinking City rimosso dagli store e Frogwares muove pesanti accuse contro il publisher (Di martedì 25 agosto 2020) The Sinking City attualmente non è più disponibile in molti negozi. Frogwares, lo sviluppatore e proprietario dell'IP, ha dichiarato attraverso un comunicato stampa di aver sciolto il contratto con il proprio publisher (una volta chiamato BigBen Interactive, ora Nacon. Finora, Nacon non ha commentato le accuse, quindi la seguente presentazione si basa esclusivamente sulle dichiarazioni plausibili di Frogware , che aveva già avuto problemi con Focus Home Interactive in passato.Dall'uscita di The Sinking City il 27 giugno 2019, Frogwares ha un contenzioso con BBI / Nacon. L'accordo di licenza di base con BBI / Nacon è stato firmato nel 2017 - a quel tempo il gioco era in sviluppo da quasi due anni. In cambio della ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Frogwares spiega perché #TheSinkingCity è stato rimosso dagli store.

