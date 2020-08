The Lord of the Rings Gollum: il protagonista ha più capelli per renderlo 'meno inquietante' (Di martedì 25 agosto 2020) Nella giornata di ieri è stato pubblicato un nuovo trailer di The Lord of the Rings: Gollum, titolo di prossima uscita sviluppato da Daedalic Entertainment. Il teaser non rivela molto, ci mostra semplicemente il luogo dove vive Gollum, con in lontananza il Monte Fato.Come molti hanno previsto dagli screenshot pubblicati nel mese di maggio, il gioco presenterà molta modalità stealth, insieme ad un po' di parkour. "Se devo compararlo ad un altro gioco si potrebbe dire che sia simile a Prince of Persia", ha detto in un'intervista il lead game designer Martin Wilkes. "Non è prettamente un gioco di combattimento, tuttavia Gollum sarà in grado di eliminare i nemici silenziosamente".Oltre al gameplay, The Lord of the Rings: ... Leggi su eurogamer

