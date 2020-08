The Batman: ecco perché Gotham City sarà come non l'avete mai vista prima (Di martedì 25 agosto 2020) Il regista di The Batman, Matt Reeves, ha parlato della sua personale interpretazione di Gotham City, che nel film con Robert Pattinson sarà diversa dalle precedenti versioni. Durante il DC Fandome, il regista Matt Reeves ha raccontato di come nel suo The Batman, nuovo film dedicato al personaggio DC, Gotham City sarà totalmente diversa da quella rappresentata in precedenza da Tim Burton e da Christopher Nolan al cinema. Nel corso del panel su The Batman, è stato chiesto a Matt Reeves come sarà rappresentata Gotham nell'attesissimo film di cui abbiamo visto il primo trailer questa settimana, e lui ha risposto che il suo obiettivo principale ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman: ecco perché Gotham City sarà come non l'avete mai vista prima - SumCompilation : ?? SOUNDTRACK ?? È uscito il trailer del nuovo THE BATMAN con protagonista Robert Pattinson. Il brano che sentite è u… - badtasteit : #TheBatman ecco come sarebbe arrivato online i trailer se ci fosse stato il Comic-Con - wesandkiedis : RT @pondgitsune: La prima foto è della press conference di The Lighthouse nel 2019, la seconda è di un'intervista per Tenet GUARDATE IL RI… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman: dopo il trailer, i Nirvana e la canzone “Something in the Way” di nuovo in classifica… -