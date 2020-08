Terence Blanchard, riceve il Premio Campari Passion for Film 2020 a venezia 77 (Di martedì 25 agosto 2020) Terence Blanchard, è un musicista e compositore statunitense nonché jazzista ed autore di colonne sonore, noto in tutto il mondo. One Night in Miami, di Regina King a venezia 77 Per la televisione Blanchard ha scritto le musiche per la serie acclamata dalla critica Perry Mason. Nominato all’Oscar e vincitore del Grammy, autore di molte colonne sonore dei Film di Spike Lee e di altri registi, ha composto anche le musiche di One Night in Miami di Regina King, Fuori Concorso alla 77. Mostra del Cinema. Dopo la terribile devastazione causata dall’uragano Katrina che ha duramente colpito New Orleans, Terence Blanchard si è fatto promotore di diverse iniziative per rilanciare la sua città natale. In particolare ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

