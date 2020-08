Tenet: trama e trailer del nuovo film di Christopher Nolan (Di martedì 25 agosto 2020) Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, sta per approdare nei cinema. ma non in tutte le città sarà possibile vederlo. Ecco perché. Tenet, il nuovo film d’azione scritto e diretto da Christopher Nolan, è in uscita nei cinema italiani, mentre negli Stati Uniti uscirà la prossima settimana. Produttori del film sono lo stesso Nolan e Emma Thomas, Thomas Hayslip è invece il produttore esecutivo del progetto. Nel cast troviamo Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh. Hoyte van Hoytema è il ... Leggi su bloglive

