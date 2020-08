Tenet: Tom Cruise ha visto il film, la sua reazione su Twitter (Di martedì 25 agosto 2020) Tom Cruise ha visto a Londra il film Tenet e online ha condiviso un video dedicato alla sua reazione, condividendo il proprio entusiasmo. Tom Cruise ha visto in un cinema di Londra il film Tenet e online ha condiviso un video in cui esprime la sua reazione e mostra la sua esperienza. Il tweet è semplicemente accompagnato dalla didascalia "Grande film. Grande schermo. L'ho amato". Il video mostra Tom Cruise, che è a Londra per le riprese di Mission: Impossible 7 spostarsi per la città, con la sua maschera protettiva, e assistere a una proiezione del nuovo film di Christopher Nolan, esprimendo il proprio entusiasmo. Il lungometraggio - di cui abbiamo ... Leggi su movieplayer

poisonfreckles : ma vi pare possibile che Tom Cruise abbia visto TENET prima di me? io mi oppongo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Tenet: Tom Cruise ha visto il film, la sua reazione su Twitter - eliboth : Raga Tom ha appena postato un video su instagram in cui va a vedere Tenet e niente, mi ha blessato la serata ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Tenet Tom Tenet: Tom Cruise ha visto il film, la sua reazione su Twitter Movieplayer.it Tenet: Tom Cruise ha visto il film, la sua reazione su Twitter

Il video mostra Tom Cruise, che è a Londra per le riprese di Mission: Impossible 7 spostarsi per la città, con la sua maschera protettiva, e assistere a una proiezione del nuovo film di Christopher No ...

Tom Cruise commenta Tenet di Christophen Nolan: "Lo amo"

A poche ore dall'arrivo di Tenet in Italia anche Tom Cruise dice la sua sul nuovo thriller di Christopher Nolan e lo fa nel modo più sensazionale possibile, in pieno stile Ethan Hunt: sfrecciando a tu ...

Il video mostra Tom Cruise, che è a Londra per le riprese di Mission: Impossible 7 spostarsi per la città, con la sua maschera protettiva, e assistere a una proiezione del nuovo film di Christopher No ...A poche ore dall'arrivo di Tenet in Italia anche Tom Cruise dice la sua sul nuovo thriller di Christopher Nolan e lo fa nel modo più sensazionale possibile, in pieno stile Ethan Hunt: sfrecciando a tu ...