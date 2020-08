Tenet, l'atteso film di Christopher Nolan si perde nel 'tempo' e il film rischia di deludere (Di martedì 25 agosto 2020) 'Viviamo in un mondo crepuscolare', ripetono gli eroi di Tenet . John David Washington , figlio di Denzel,, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh sono sull'orlo di una devastazione, di ... Leggi su leggo

leganerd : TeneT, la recensione del “crepuscolare” e palindromo film di Nolan ? - ClaudiaCatalli : #Tenet era ed è, per una serie infinita di motivi, il #film più atteso del momento. L'ho visto, non dovete perderl… - Think_movies : “Tenet”: il Trailer Finale in Italiano dell’atteso film di Christopher Nolan al cinema dal 26 agosto… - mistermeo : 'Il Tempo sta per scadere. #Tenet ti aprirà le porte giuste e anche alcune sbagliate'. L'atteso #film di Christophe… - Screenweek : Nuovo, spettacolare trailer per #Tenet l’atteso nuovo film di #ChristopherNolan che come sappiamo arriverà nelle no… -