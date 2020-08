«Tenet» il rompicapo di Christopher Nolan che vi riporterà in sala dopo il lockdown (Di martedì 25 agosto 2020) Parafrasando The Matrix (il film del 1999 delle ora sorelle Wachowski) e sostituendo il proverbiale cucchiaio della frase cult, sul nuovo film di Christopher Nolan, Tenet (in sala dal 26 agosto) potremmo dire: Non cercare di capire Tenet, è impossibile. Cerca invece di fare l’unica cosa saggia: giungere alla verità. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Tenet rompicapo «Tenet» il rompicapo di Christopher Nolan che vi riporterà in sala dopo il lockdown Vanity Fair.it Tenet, recensione: il cinema di Christopher Nolan al quadrato

A luci accese, perché questo è un film che andrebbe assolutamente visto in sala, la prima cosa che viene in mente nel cominciare a pensare alla recensione di Tenet è una frase di un'altra pellicola. D ...

A luci accese, perché questo è un film che andrebbe assolutamente visto in sala, la prima cosa che viene in mente nel cominciare a pensare alla recensione di Tenet è una frase di un'altra pellicola. D ...