Tenet di Nolan è un film classico, ma raccontato come mai prima d’ora (Di martedì 25 agosto 2020) https://www.youtube.com/watch?v=a9YE2jl 07w Nonostante l’ambizione che Christopher Nolan ha di mostrare ogni volta al pubblico qualcosa di mai visto prima, di mettere in immagini momenti, dinamiche e situazioni che non avevamo mai osservato, al cuore di Tenet ci sono interazioni e meccanismi di una semplicità disarmante, già visti e sentiti mille volte. Chi ha visto Memento, il suo secondo film, sa che se quella stessa trama fosse raccontata linearmente sarebbe elementare, è il meccanismo di avanti e indietro con i flashback a creare la suspense, la tensione e la terribile attrazione del pubblico. Tenet è un po’ così, è una storia di spionaggio non diversa da quelle più classiche che conosciamo (solo più grande nelle ambizioni) ... Leggi su wired

ilpost : Dopo vari rinvii, mercoledì arriva in Italia il nuovo film di Christopher Nolan, che vorrebbe riportare al cinema m… - WarnerBrosIta : Non perdere #TENET, l'ultimo film di Christopher Nolan, da domani al cinema. Acquista ora il tuo biglietto: … - team_world : #Tenet - Il tempo sta per scadere? DOMANI John David Washington e Robert Pattinson saranno finalmente al cinema co… - Eurogamer_it : Abbiamo visto #Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan. Capolavoro? Scopritelo nella nostra recensione! - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: OPINIONI | Il mondo invertito e il paradosso di #ChristopherNolan: ma com’è #TENET? Un film ambizioso e colossale che gioc… -