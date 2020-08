TEDx Bologna: medici in prima linea in tempi di pandemia, architetti futuristi musicisti controcorrente e sportivi in Piazza Maggiore per disegnare nuovi orizzonti (Di martedì 25 agosto 2020) lle 20.00 di domenica 13 settembre nello storico contesto di Piazza Maggiore a Bologna, nove protagonisti si alterneranno per la decima edizione di TEDxBologna, raccontando i loro progetti, le difficoltà che hanno incontrato sul proprio percorso e i traguardi futuri che ancora non hanno raggiunto. Scorci di vita autentici, che coinvolgeranno il pubblico in momenti di riflessione, condivisione e intrattenimento, come da sempre è nello spirito di TEDx e dei suoi attesissimi appuntamenti. Un evento che quest’anno si terrà all’aperto – nel massimo rispetto delle leggi in vigore sulle distanze di sicurezza – e che proprio grazie a questa magica atmosfera renderà ancora più bella la celebrazione del decennale della manifestazione ... Leggi su domanipress

Ultime Notizie dalla rete : TEDx Bologna TEDx Bologna, ecco 'Inedito' il Resto del Carlino