Taglio dei parlamentari, al referendum voto sentitamente Sì (Di martedì 25 agosto 2020) Con buona pace di tanti miei amici, difensori di un parlamentarismo immaginario, io al referendum settembrino sullo sfoltimento dei nostri parlamentari voterò sentitamente sì. Dunque contro l’abrogazione della norma che riduce i posti a disposizione di qualche centinaio di professionisti della politica. E lo farò non per risibili risparmi nell’immenso mare degli sprechi nazionali, né per inseguire ipotesi di efficientamento da consulenza un tanto al chilo. Lo farò per il valore simbolico che assume questo voto: mandare un segnale alla corporazione politicante. Il cui ultimo spot è stato l’inqualificabile corsa di una pletora di previlegiati, inguattati nelle istituzioni, ad accaparrare il bonus-indigenza di 600/1000 euro predisposto dal governo ... Leggi su ilfattoquotidiano

