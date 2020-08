Svolta genderless al prossimo Festival del cinema di Berlino: premio unico per i migliori attori e attrici (Di martedì 25 agosto 2020) Il Festival del cinema di Berlino a partire da questa edizione – e probabilmente anche per le prossime – sarà genderless: saranno dunque aboliti i premi al migliore attore e alla migliore attrice per sostituirli con migliore ruolo protagonista e migliore ruolo secondario. È la prima volta che succede in un Festival così famoso. «Non separare più i premi nella professione di attore secondo il genere sessuale è un segnale verso una maggiore consapevolezza di genere nell’industria cinematografica», hanno detto i curatori del Festival Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian. La direzione ha anche rivelato che il premio Orso d’argento Alfred Bauer, sospeso a causa di sconcertanti ... Leggi su open.online

di Riccardo Jannello L’Orso di Berlino non ha sesso. I sostenitori delle battaglie gender esultano alla decisione che un italiano di origine valdostana ma nato a Torino, Carlo Cathrian, 48 anni, e un’ ...

Berlino, 24 agosto 2020 - Addio ai premi "miglior attore" e "miglior attrice": il festival di Berlino da quest'anno sarà genderless. Ovvero verrà premiata la migliore inerpretazione: i riconoscimenti ...

