SURE, l'Italia prova a salvare il lavoro facendo altro debito (Di martedì 25 agosto 2020) E' una sorta di cassa integrazione UE pagata dai contribuenti europei (quindi anche da noi Italiani) nei confronti degli Stati membri che, a causa della Pandemia, vedono messa a rischio l'occupazione nazionale. Il tanto discusso SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) altro non è che una formula di prestito garantito dall'Europa per tamponare le emorragie socio economiche prodotte dal Covid-19. COS'E' IL SURENello specifico i fondi messi a disposizione dall'EU concorreranno a coprire i costi direttamente connessi all'istituzione o all'estensione di regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo per i dipendenti e di altre miSURE analoghe per i lavoratori autonomi. In pratica si tratta di soldi europei che servono a finanziare la cassa integrazione nazionale.Qualora uno ... Leggi su panorama

