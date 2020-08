Supercoppa Europea, ok dell’Uefa per l’apertura parziale al pubblico (Di martedì 25 agosto 2020) L’Uefa ha dato l’ok per l’apertura parziale al pubblico in occasione della Supercoppa Europea in programma il 24 settembre a Budapest L’Uefa ha annunciato che la prossima Supercoppa Europea, in programma il prossimo 24 settembre a Budapest, si giocherà con un’apertura parziale al pubblico. Si ritornerà quindi a disputare a match con la presenza del pubblico, seppur parziale, dopo la pandemia mondiale del Covid-19. Le varie federazioni europee sperano di poter riaprire gli stadi anche per i campionati in vista della prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Supercoppa Europea, tornano i tifosi: stadio aperto al 30% della sua capacità ??? - DiMarzio : La notizia adesso è ufficiale??? - miguelsalas : RT @DiMarzio: La notizia adesso è ufficiale??? - ItaSportPress : Supercoppa Europea con i tifosi, è arrivata la decisione ufficiale della Uefa - - Basem_Beshay : RT @DiMarzio: La notizia adesso è ufficiale??? -