Supercoppa Europea – Importanti novità dall’UEFA: partita parzialmente aperta al pubblico (Di martedì 25 agosto 2020) Arrivano Importanti novità dall’UEFA: è stato comunicato oggi che la sfida tra Bayern Monaco e Siviglia, valida per la Supercoppa Europea, sarà parzialmente aperta al pubblico. La partita che vedrà sfidarsi le vincenti di Champions ed Europa League avrà finalmente un po’ di pubblico dopo il lungo digiuno per coronavirus. Allo stadio sarà ammesso il 30% del pubblico rispetto alla capienza della struttura. L'articolo Supercoppa Europea – Importanti novità dall’UEFA: partita parzialmente aperta al pubblico SPORTFAIR. Leggi su sportfair

La UEFA ha annunciato che la Supercoppa Europea in programma il 24 settembre a Budapest si giocherà con lo stadio aperto al 30% della sua capienza. Condividi: Adesso è ufficiale: in occasione della Su ...La Supercoppa europea, che vedrà affrontarsi Bayern Monaco e Siviglia il prossimo 24 settembre a Budapest, si giocherà con una cornice di pubblico. L'UEFA ha infatti reso noto che, per l'occasione, la ...