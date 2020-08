Supercoppa Europea 2020, la Uefa consente il ritorno parziale dei tifosi (Di martedì 25 agosto 2020) Il Comitato Esecutivo Uefa ha deciso che la Supercoppa Europea 2020 si disputerà il 24 settembre 2020 a Budapest con un numero ridotto di spettatori – fino al 30% della capienza dello stadio – al fine di studiare con precisione l’impatto degli spettatori sul protocollo Uefa Return to Play. È stato confermato che tutte le altre partite Uefa continueranno a essere giocate a porte chiuse fino a nuovo avviso, come inizialmente deciso dal Comitato Esecutivo Uefa il 9 luglio 2020. L’Amministrazione Uefa continuerà a monitorare la situazione e avviserà il Comitato Esecutivo Uefa nel caso fosse necessario o raccomandato qualsiasi cambiamento in relazione alla ... Leggi su sportface

