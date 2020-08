Strage di Christchurch, attesa domani sentenza per Brent Tarrant (Di martedì 25 agosto 2020) Si attende per domani la sentenza sulla Strage di Christchurch in Nuova Zelanda. Brent Tarrant si è dichiarato colpevole di 50 omicidi e più di 40 feriti. Si svolgerà domani l’udienza finale che deciderà le sorti di Brenton Tarrant. Si tratta del suprematista bianco autore della Strage nella moschea di Christchurch in Nuova Zelanda. L’uomo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

