StraBerry, Sfruttamento e caporalato: braccianti sotto al sole per qualche euro all’ora (Di martedì 25 agosto 2020) A Milano crolla il mito della fattoria delle fragole. A soli quindici chilometri da Milano, nel Parco agricolo sud, l’azienda agricola StraBerry è sotto ai riflettori per lo Sfruttamento dei braccianti: i più fortunati arrivavano a 4,4 euro all’ora. Un’azienda da oltre 7,5 milioni di euro fondata da Guglielmo Stagno d’Alcontres, laurea alla Bocconi e … L'articolo StraBerry, Sfruttamento e caporalato: braccianti sotto al sole per qualche euro all’ora proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Sfruttamento e caporalato a Straberry, così a Milano crolla il mito della fattoria delle fragole Il Messaggero Lavoratori immigrati sfruttati: il caso StraBerry, startup del bocconiano premiata da Coldiretti

Un doppio Oscar Green ricevuto sia nel 2013 che nel 2014 da Coldiretti, coltivazione di frutta a chilometro zero, rispetto dell'ambiente e utilizzo di energia rinnovabile. Sono solo alcune delle carat ...

La startup modello delle fragole a «chilometro zero» sequestrata per sfruttamento dei migranti

Il blitz della Guardia di Finanza alla StraBerry, pluripremiata ditta di raccolta dei frutti di bosco fondata da un giovane imprenditore ex bocconiano. Un centinaio gli immigrati che lavoravano senza ...

