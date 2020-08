Staff Briatore, condizioni stabili e buone (Di martedì 25 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 25 AGO - "Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ... Leggi su corrieredellosport

Secondo le prime indiscrezioni, Briatore al momento non si troverebbe in terapia intensiva ma le sue condizioni sarebbero definite “serie”. Il Billionaire, il locale di Porto Cervo (in Sardegna) di pr ...Circa 50 dipendenti si erano messi in autoisolamento dopo i primi casi di contagio. Quando l'imprenditore diceva: "Il divertimento estivo non ha provocato tutti questi danni". Il 9 agosto è stato ospi ...