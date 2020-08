Staff Briatore: “Condizioni stabili e buone, ecco come è andata” (Di martedì 25 agosto 2020) “Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone”, lo scrive in una nota lo Staff dell’imprenditore sottolineando come “lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore”. “Flavio Briatore – specifica il comunicato – domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza, si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L’imprenditore e’ stato ricoverato, e’ stato sottoposto a un check-up generale e resta sotto controllo medico”. Leggi su sportface

repubblica : Coronavirus, focolaio al Billionaire. Briatore ricoverato a Milano, altri 52 positivi nello staff del locale [aggio… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, staff di Briatore: 'Condizioni stabili e buone' #flaviobriatore - TgrRai : #Coronavirus, altri 52 positivi al #Billionaire, il locale di Porto Cervo di proprietà di Flavio #Briatore. Chiude… - yetisfera : RT @IdeeXscrittori: Auguro a #Briatore di guarire, fallire, subire espropriazioni proletarie, soffrire, cadere in miseria ed essere insulta… - IdeeXscrittori : Auguro a #Briatore di guarire, fallire, subire espropriazioni proletarie, soffrire, cadere in miseria ed essere ins… -