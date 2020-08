Sportitalia - Koulibaly al City e Allan all'Everton: solo con una formula (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Napoli è sempre in attesa di vendere alcuni calciatori per liberare spazio in entrata e per avere maggiore disponibilità economica. Leggi su tuttonapoli

CalcioNapoli24 : - infoitsport : SPORTITALIA - Koulibaly e Allan via, arriveranno due difensori! Ultime su Tagliafico, Boga e Under - infoitsport : Sportitalia - Allan e Koulibaly verso la cessione, è questione di giorni! Due centrali in azzurri, Papastathopoulos… - LastJediIsBad : @AlfredoPedulla @sportitalia le notizie su koulibaly che fa le valigie sono vere ? - cn1926it : Il #Napoli è alla ricerca di ben due centrali, non uno: la situazione - #Sportitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Koulibaly Sportitalia - Koulibaly al City e Allan all'Everton: solo con una formula Tutto Napoli SPORTITALIA - Napoli, bloccato per la difesa Matvijenko

Il Napoli avrebbe bloccato il difensore dello Shakhtar Donetsk Mykola Matvijenko. E' quanto riferito da Alfredo Pedullà nel corso di "Speciale Calciomercato" in onda su Sportitalia. "Il Napoli ha bloc ...

SPORTITALIA - Il Napoli ha bloccato Matvienko, affare da 15 milioni più 5 di bonus

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, nel corso della trasmissione su Sportitalia ha fatto il punto sulle possibili operazioni che riguardano il club partenopeo. Ecco quanto dichia ...

Il Napoli avrebbe bloccato il difensore dello Shakhtar Donetsk Mykola Matvijenko. E' quanto riferito da Alfredo Pedullà nel corso di "Speciale Calciomercato" in onda su Sportitalia. "Il Napoli ha bloc ...Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, nel corso della trasmissione su Sportitalia ha fatto il punto sulle possibili operazioni che riguardano il club partenopeo. Ecco quanto dichia ...