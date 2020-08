Spoleto, si chiude nel peggiore dei modi l’avventura della principessa araba: il club fallisce dopo 88 anni (Di martedì 25 agosto 2020) C’era una volta una principessa araba di nome Norah Bint Saad Al Saud, presidente dello Spoleto Calcio, club che militava nel campionato umbro di Eccellenza. Potrebbe essere l’inizio di una favola per bambini e invece non è altro che la realtà, purtroppo sprovvista di lieto fine. dopo 88 anni di storia, infatti, il club fallirà e non si iscriverà al prossimo campionato. Nonostante la squadra fosse al secondo posto prima del lockdown ed una cordata sembrava interessata a rilevare la società dopo dei contatti con Massimiliano Pincione, collaboratore della principessa, l’epilogo è stato quello che nessuno si augurava. Si chiude ... Leggi su sportface

Ha ripreso forza a causa del vento l’incendio che da sabato pomeriggio sta interessando la zona nei dintorni di un’area di sosta a Serravalle di Norcia, dove un camper di due turisti era andato in fia ...

Beatrice Rana, la star del piano ai Due Mondi

Il primo week-end del Festival dei Due Mondi si chiude con il talento di Beatrice Rana, giovane pianista salentina che a 27 anni è già una star di fama mondiale nel mondo della musica classica interna ...

