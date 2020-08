Sottovento chiuso: il gestore ha il covid ed è grave. Ecco perché lo storico locale era rimasto aperto (con Bonolis, Leotta e altri vip) (Di martedì 25 agosto 2020) Non solo il Billionaire. La chiusura è arrivata anche per un altro storico locale della Costa Smeralda, il Sottovento. Il gestore, ricoverato nel reparto Malattie infettiva dell’Aou di Sassari, è positivo al covid e ha sintomi molto gravi. L’uomo è sotto osservazione dei vari specialisti ed è sottoposto ad alti flussi di ossigeno. Il locale era rimasto aperto – nonostante l’ordinanza di chiusura delle discoteche – perché ha anche un frequentatissimo ristorante e pianobar. Negli ultimi giorni sono passati al Sottovento star del calcio e dello spettacolo come Zlatan Ibrahimovic, l’allenatore del ... Leggi su ilfattoquotidiano

