SOROS, IL PADRONE DEL MONDO, COMPIE 90 ANNI (Di mercoledì 26 agosto 2020) ... ad esempio il magnate George SOROS investirà 500 milioni per creare una flotta di navi per trasportare i migranti fino alle coste italiane di Gian Micalessin ASCOLTA, leggo per te, Leggi su bastabugie

MaryamSenada : RT @Ashmira1: 'Il padrone del mondo', 90 anni di George Soros - MarcG_69 : 'Il padrone del mondo', 90 anni di George Soros - euro_ii : RT @Ashmira1: 'Il padrone del mondo', 90 anni di George Soros - quokkina : RT @Ashmira1: 'Il padrone del mondo', 90 anni di George Soros - a_meluzzi : RT @Ashmira1: 'Il padrone del mondo', 90 anni di George Soros -

Ultime Notizie dalla rete : SOROS PADRONE La raccolta firme contro Soros: ecco come vogliono cacciarlo ilGiornale.it Vittoria all’esordio di rigoreLa Pink batte il Napoli e l’afa

Il primo match era già importante, da vincere a tutti i costi. E così è stato. La Pink Bari, all’esordio nel campionato di serie A femminile, si impone 1-0 contro il Napoli. Undici metri di felicità p ...

Il primo match era già importante, da vincere a tutti i costi. E così è stato. La Pink Bari, all’esordio nel campionato di serie A femminile, si impone 1-0 contro il Napoli. Undici metri di felicità p ...